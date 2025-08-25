भारी बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से मां-बेटे की मौत, पांच घायल

फतेहपुर में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। जिसमें सात लोग मलबे में दब गए। आनन-फानन में पड़ोसी सभी को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने मां-बेटे को मृत घोषित कर दिया। जबकि बाकि 5 की हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

यूपी में भारी बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। कहीं सड़क कट गए हैं तो कहीं घरों में पानी भर गया है। इसी कड़ी में फतेहपुर जिले के बिंदकी क्षेत्र में बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। जिसके कारण मकान की भीतर सो रहे सात लोग दब गए। जिनमें से मां-बेटे की मौत हो गई। जबकी अन्य पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में सभी को अस्पाल ले जाया गया। जहां उनकी हालत नाजूक बनी हुई है।

ये घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का है। जहां भारी बारिश के कारण 54 साल के मुकेश बाजपेई, मां माधुरी, बेटी क्षमता, प्रकाशनी, बेटा प्रखर और कामिनी अलग-अलग चारपआई पर सो रहे थे। इस बीच अनका मकान भरभराकर गिर गया। जिसमें सभी लोग लबे में दब गए। घर गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गये और आनन फानन में मलबा हटा कर सभी घायलों को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने मुकेश व उनकी मां माधुरी को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य पांच को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है । फिलहाल सभी घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, राजस्व विभाग की टीम राहत देने के लिए लगी हुई है।

प्रयागराज में फिर उफनायी गंगा-यमुना उधर, संगमनगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। अधिकृत सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर छह सेंटीमीटर और छतनाग में 43 सेंटीमीटर बढ़ा है जबकि नैनी में यमुना नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे में 70 सेंटीमीटर बढ़ा है। दोपहर 12 बजे तक गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 79.39 मीटर और छतनाग में 79.22 मीटर दर्ज किया गया। नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 79.97 मीटर दर्ज किया गया है।