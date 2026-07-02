Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनभद्र में उफनाते नाले में बह गईं मां-बेटी; 4 किमी दूर मिले दोनों के शव, रातभर ढूंढता रहा पति

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)
Follow us on Google News
share

सोनभद्र में तेज बारिश के दौरान उफनते बरसाती नाले में बहने से 27 वर्षीय सविता और उनकी आठ माह की बेटी जिया की मौत हो गई। दोनों बुधवार रात घर से निकली थीं। गुरुवार को ग्रामीणों और पुलिस ने शव बरामद किए। आशंका है कि नाले के पास पैर फिसलने से दोनों तेज बहाव में बह गईं।

सोनभद्र में उफनाते नाले में बह गईं मां-बेटी; 4 किमी दूर मिले दोनों के शव, रातभर ढूंढता रहा पति

यूपी के सोनभद्र में तेज बारिश के दौरान उफनते बरसाती नाले में बह जाने से महिला और उसकी आठ माह की बेटी की मौत हो गई। गुरुवार को ग्रामीणों और पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए। अनपरा नगर पंचायत के अटलनगर निवासी राकेश की 27 वर्षीय पत्नी सविता बुधवार रात करीब नौ बजे अपनी आठ माह की बेटी जिया के साथ घर से बाहर निकली थी। आशंका है कि नाले के पास पहुंचने पर तेज बारिश के कारण उनका पैर फिसल गया, जिससे मां-बेटी दोनों तेज बहाव में बह गईं। राकेश ने बताया कि वह सब्जी लेने औड़ी गया था। बारिश थमने के बाद जब वह घर लौटा तो पत्नी और बेटी नहीं मिलीं। काफी तलाश के बाद नाले की झाड़ियों में सविता की साड़ी फंसी मिली, जिससे अनहोनी की आशंका गहरा गई।

रातभर पत्नी और बेटी को ढूंढता रहा पति

परिजनों ने रातभर दोनों की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गुरुवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से पूरे नाले में तलाश अभियान चलाया। लगभग चार किलोमीटर दूर अनपरा गेस्ट हाउस के समीप नाले से पहले मासूम जिया का शव बरामद हुआ। कुछ घंटे बाद उसी क्षेत्र में नाले में गिरे एक पेड़ में फंसा सविता का शव भी मिला। थानाध्यक्ष पुण्य प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में बरसाती पानी का अचानक तेज बहाव दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:सहारनपुर की लड़की, केरलम का लड़का; बंद कमरे में मिले दोनों के शव,सुसाइड की आशंका
ये भी पढ़ें:इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, अब समझ आ गया, सुसाइड नोट लिख डॉक्टर ने जान दी

शौचालय नहीं होने से बढ़ी मजबूरी

ग्रामीणों का कहना है कि यदि परिवार को सरकारी योजना के तहत शौचालय मिला होता तो संभवतः यह हादसा टाला जा सकता था। राकेश ने बताया कि उनका परिवार तीन दशक से अधिक समय से अटलनगर में रह रहा है, लेकिन अब तक न तो सरकारी आवास मिला और न ही शौचालय। मजबूरी में प्लास्टिक की सहायता से दो अस्थायी शौचालय बनाए गए थे, जो बारिश में उपयोग के लायक नहीं रहते। ऐसे में जंगल की ओर जाना पड़ता है। राकेश एक निजी कंपनी में राजमिस्त्री का काम करता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।