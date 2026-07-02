सोनभद्र में उफनाते नाले में बह गईं मां-बेटी; 4 किमी दूर मिले दोनों के शव, रातभर ढूंढता रहा पति

सोनभद्र में तेज बारिश के दौरान उफनते बरसाती नाले में बहने से 27 वर्षीय सविता और उनकी आठ माह की बेटी जिया की मौत हो गई। दोनों बुधवार रात घर से निकली थीं। गुरुवार को ग्रामीणों और पुलिस ने शव बरामद किए। आशंका है कि नाले के पास पैर फिसलने से दोनों तेज बहाव में बह गईं।

यूपी के सोनभद्र में तेज बारिश के दौरान उफनते बरसाती नाले में बह जाने से महिला और उसकी आठ माह की बेटी की मौत हो गई। गुरुवार को ग्रामीणों और पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए। अनपरा नगर पंचायत के अटलनगर निवासी राकेश की 27 वर्षीय पत्नी सविता बुधवार रात करीब नौ बजे अपनी आठ माह की बेटी जिया के साथ घर से बाहर निकली थी। आशंका है कि नाले के पास पहुंचने पर तेज बारिश के कारण उनका पैर फिसल गया, जिससे मां-बेटी दोनों तेज बहाव में बह गईं। राकेश ने बताया कि वह सब्जी लेने औड़ी गया था। बारिश थमने के बाद जब वह घर लौटा तो पत्नी और बेटी नहीं मिलीं। काफी तलाश के बाद नाले की झाड़ियों में सविता की साड़ी फंसी मिली, जिससे अनहोनी की आशंका गहरा गई।

रातभर पत्नी और बेटी को ढूंढता रहा पति परिजनों ने रातभर दोनों की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गुरुवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से पूरे नाले में तलाश अभियान चलाया। लगभग चार किलोमीटर दूर अनपरा गेस्ट हाउस के समीप नाले से पहले मासूम जिया का शव बरामद हुआ। कुछ घंटे बाद उसी क्षेत्र में नाले में गिरे एक पेड़ में फंसा सविता का शव भी मिला। थानाध्यक्ष पुण्य प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में बरसाती पानी का अचानक तेज बहाव दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।