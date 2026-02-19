Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंची मां-बेटी, पेट्रोल डालने से पहले पुलिस ने छीनी बोतल

Feb 19, 2026 03:45 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार दोपहर दामोदरनगर कृष्णानगर की रहने वाली स्नेहा सिंह पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए विधानभवन के पास पहुंची। आग लगाने से पहले पुलिस ने बचा लिया।

विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंची मां-बेटी, पेट्रोल डालने से पहले पुलिस ने छीनी बोतल

यूपी विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार दोपहर दामोदरनगर कृष्णानगर की रहने वाली स्नेहा सिंह पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए विधानभवन के पास पहुंची। स्नेहा पेट्रोल ऊपर उड़ेलती इसके पहले ही आत्मदाह निरोधी दस्ते ने झपट्टा मार कर बोतल उसके हाथ से छीनकर उसे बचा लिया। स्नेहा ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह बीकेटी के कठवारा गांव की रहने वाली है।

नौ महीने पूर्व उसका विवाह कृष्णानगर के दामोदर नगर निवासी अधिवक्ता विनायक सिंह के साथ हुआ था। ससुरालीजनों से उसका विवाद हो गया। उन्होंने घर से निकाल दिया। अब वह घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसने कृष्णानगर पुलिस से भी इस संबंध में शिकायत की थी पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने ने कृष्णानगर पुलिस को घटना की जानकारी दी। कृष्णानगर पुलिस हजरतगंज पहुंची और पीड़िता को लेकर थाने जा रही है। पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है। उसके परिवारीजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है।

ये भी पढ़ें:मेरठ के ज्वेलर्स से एक करोड़ की ठगी; व्हाट्सएप कॉल पर खेला, 'कृष्णा' बना पहेली
ये भी पढ़ें:कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर सपा का वॉकआउट, कृषि मंत्री से नोकझोंक

युवक ने की आत्मदाह की कोशिश

वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थनगर में भी आत्मदाह की कोशिश करने का मामला सामने आया है। यहां मकान के बंटवारे के विवाद में पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से आहत शहर के बसडिलिया निवासी एक युवक ने कलक्ट्रेट गेट पर डीजल लेकर पहुंच गया। युवक ने अपने ऊपर तेल उड़ेलकर आग लगानी चाही तभी वहां मौजूद एलआईयू जवानों ने उसे दबोच लिया। मंगलवार की सुबह कलक्ट्रेट के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर अपना काम-काज निपटाने लगे थे। फरियादी भी अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पहुंचने लगे थे। परिजन में जगह-जगह सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया था। इसी दौरान शहर के बसडिलिया निवासी एक युवक कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचा। उसने बोतल में भरा डीजल अपने ऊपर उड़ेल लिया और माचिस की तीली जलाकर आग लगाने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: 2.81 करोड़ वोटर के सत्यापन अभी बाकी, कैसे होंगे? कल तक ही समय

थोड़ी दूरी पर मौजूद एलआईयू जवान ने उसकी हरकत भांप ली और दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे दबोच लिया। एलआईयू जवान ने उसकी जान बचा ली और उसे जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया। युवक का आरोप है कि उसके पिता ने भूमि का बंटवारा कर दिया है। उसका बड़ा भाई विवाद करता है। अपनी पत्नी को आगे कर पुलिस से प्रताड़ित कराता है। सोमवार को भी उसने ऐसा ही किया। वह थाने पर गया तो उसकी नहीं सुनी गई। उसकी सुनवाई नहीं हो रही है इससे तंग आकर उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। सीओ सदर विश्वजीत सौरयान ने बताया कि मामला राजस्व का है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
UP Vidhan Sabha UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |