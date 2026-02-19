विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंची मां-बेटी, पेट्रोल डालने से पहले पुलिस ने छीनी बोतल

विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार दोपहर दामोदरनगर कृष्णानगर की रहने वाली स्नेहा सिंह पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए विधानभवन के पास पहुंची। आग लगाने से पहले पुलिस ने बचा लिया।

यूपी विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार दोपहर दामोदरनगर कृष्णानगर की रहने वाली स्नेहा सिंह पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए विधानभवन के पास पहुंची। स्नेहा पेट्रोल ऊपर उड़ेलती इसके पहले ही आत्मदाह निरोधी दस्ते ने झपट्टा मार कर बोतल उसके हाथ से छीनकर उसे बचा लिया। स्नेहा ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह बीकेटी के कठवारा गांव की रहने वाली है।

नौ महीने पूर्व उसका विवाह कृष्णानगर के दामोदर नगर निवासी अधिवक्ता विनायक सिंह के साथ हुआ था। ससुरालीजनों से उसका विवाद हो गया। उन्होंने घर से निकाल दिया। अब वह घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसने कृष्णानगर पुलिस से भी इस संबंध में शिकायत की थी पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने ने कृष्णानगर पुलिस को घटना की जानकारी दी। कृष्णानगर पुलिस हजरतगंज पहुंची और पीड़िता को लेकर थाने जा रही है। पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है। उसके परिवारीजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है।

युवक ने की आत्मदाह की कोशिश वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थनगर में भी आत्मदाह की कोशिश करने का मामला सामने आया है। यहां मकान के बंटवारे के विवाद में पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से आहत शहर के बसडिलिया निवासी एक युवक ने कलक्ट्रेट गेट पर डीजल लेकर पहुंच गया। युवक ने अपने ऊपर तेल उड़ेलकर आग लगानी चाही तभी वहां मौजूद एलआईयू जवानों ने उसे दबोच लिया। मंगलवार की सुबह कलक्ट्रेट के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर अपना काम-काज निपटाने लगे थे। फरियादी भी अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पहुंचने लगे थे। परिजन में जगह-जगह सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया था। इसी दौरान शहर के बसडिलिया निवासी एक युवक कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचा। उसने बोतल में भरा डीजल अपने ऊपर उड़ेल लिया और माचिस की तीली जलाकर आग लगाने की कोशिश की।