आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसे में बड़ा खुलासा, बस चालक की लापरवाही ने ले ली मां-बेटी की जान
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में मां-बेटी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआती जांच में हादसा केवल एक तेज रफ्तार कार की टक्कर नहीं, बल्कि एक बड़ी लापरवाही का नतीजा था। बस चालक यात्रियों को किसी सुरक्षित स्थान या फूड प्लाजा पर उतारता तो शायद जान बच सकती थी।
UP News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में मां-बेटी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआती जांच में हादसा केवल एक तेज रफ्तार कार की टक्कर नहीं, बल्कि एक बड़ी लापरवाही का नतीजा था। बस चालक यात्रियों को किसी सुरक्षित स्थान या फूड प्लाजा पर उतारता तो शायद दो जिंदगियां बच सकती थीं।
शुक्रवार सुबह करीब 3:33 बजे सिद्धार्थनगर से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस को चालक ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के इटावा के ऊसराहार थाना क्षेत्र के खरगपुर सरैया गांव के पास सड़क किनारे खड़ा कर दिया। बस में सवार यात्री टॉयलेट के लिए नीचे उतर रहे थे। उसी दौरान सिद्धार्थनगर के थाना बॉसी क्षेत्र के खोजीपुर गांव निवासी 50 वर्षीय कुसुम पत्नी गौरीशंकर और उनकी 13 वर्षीय बेटी अंजलि भी बस से नीचे उतरीं। बताया जा रहा है कि आसपास कोई सुरक्षित स्थान, शौचालय या फूड प्लाजा न होने के कारण दोनों अंधेरे में रास्ता तलाशते हुए एक्सप्रेसवे की मेन लाइन की ओर चली गईं। मां-बेटी एक-दूसरे का हाथ पकड़कर डिवाइडर की ओर जा रही थीं।
तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आ गई। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार काफी अधिक होती है और अचानक सामने आए व्यक्ति को बचा पाना लगभग असंभव हो जाता है। माना जा रहा है कि कार चालक ने वाहन नियंत्रित करने का प्रयास किया होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई। बस में बैठीं कुसुम की बेटियां व रिश्तेदार आनन फानन में मौके पर पहुंचे और वहां का दर्दनाक मंजर देखकर चीख पुकार करने लगे।
थानाध्यक्ष बलराज सिंह भाटी का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस चालक यात्रियों को किसी सुरक्षित स्थान, टोल प्लाजा या फूड प्लाजा पर रोकता तो यह हादसा टाला जा सकता था। एक्सप्रेसवे पर इस तरह सड़क किनारे बस रोककर यात्रियों को उतरने देना बेहद खतरनाक है।मामले में तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक हादसे ने उजाड़ दी खुशियां
सूचना मिलते ही मृतका कुसुम के पति गौरीशंकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पत्नी और बेटी की मौत की खबर सुनते ही वह बदहवास हो गए। मेडिकल कॉलेज परिसर में उनकी हालत देख मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गौरीशंकर ने बताया कि वह दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। दिल्ली में उनके बड़े साढ़ू के यहां भागवत कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए उनकी पत्नी और चार बेटियां सिद्धार्थनगर से दिल्ली आ रही थीं।
उनकी छह बेटियां हैं और अंजलि चौथे नंबर की बेटी थी। बस में उनकी अन्य बेटियां रागिनी, शशि और शिवानगी भी सवार थीं। इसके अलावा उनके साले की पत्नी रीता और उसकी बेटी रचना भी यात्रा कर रही थीं। परिवार खुशी-खुशी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया और पूरा परिवार सदमे में डूब गया।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें