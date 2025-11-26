Hindustan Hindi News
मां-भाई ने ही कर दिया बेटी का सौदा, विवाहिता को 1.38 लाख में अधेड़ को बेचा

मां-भाई ने ही कर दिया बेटी का सौदा, विवाहिता को 1.38 लाख में अधेड़ को बेचा

संक्षेप:

यूपी से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां और भाई, चंद पैसों के लालच में अपनी ही बेटी का सौदा कर बैठे। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर पुलिस के पास पहुंची और अपना दर्द बयां किया।

Wed, 26 Nov 2025 03:05 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बांदा
यूपी के बांदा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक मां और उसके भाई ने चंद पैसों के लालच में बेटी का ही सौदा कर दिया। आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। इसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने चित्रकूट की युवती को जबरन खरीदकर उससे शादी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मां और भाई ने युवती को एक लाख 38 हजार रुपये में हरियाणा के जनपद पलवल के रहने वाले युवक के हाथ बेचा था, जबकि वह पहले से ही विवाहित थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। चित्रकूट की रहने वाली पीड़िता ने शनिवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में तहरीर दी।

आरोप लगाया कि 25 अप्रैल 2025 को मां मुन्नी देवी और भाई जयनारायण उसे चित्रकूट से बांदा लेकर आए और वहां हरियाणा के ग्राम वासवार के रहने वाले 55 वर्षीय कृष्ण कुमार के हाथ उसे एक लाख 38 हजार रुपये में बेच दिया। कृष्ण कुमार ने उससे जबरन मारपीट कर शादी कर ली। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर थाने पहुंची। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश में टीम लगाई। थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पीड़िता के विस्तृत बयान, भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों तथा अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगी रही।

मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार को रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। मां और भाई की गिरफ्तारी के साथ ही मानव तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। टीम में शामिल एसआई अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस आरोपितों की तलाश लगातार कर रही है।

