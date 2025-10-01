Mother and bhabhi held hands elder brother climbed on chest and strangled police reached killers after 9 days 3 arrested मां-भाभी ने हाथ पकड़े, बड़े भाई ने सीने पर चढ़कर दबाया गला, नौ दिनों बाद कातिलों तक पहुंची पुलिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मां-भाभी ने हाथ पकड़े, बड़े भाई ने सीने पर चढ़कर दबाया गला, नौ दिनों बाद कातिलों तक पहुंची पुलिस

नौ दिन पहले यूपी के कानपुर के चकेरी में बोरे के अंदर से मिले अधजले शव की पहचान हो गई। पुलिस इस हत्याकांड का भी खुलासा कर दिया और साथ ही उन कातिलों तक भी पहुंच गई है जिन्होंने युवक की हत्या करके शव को जलाकर फेंक दिया था।

Dinesh Rathour कानपुरWed, 1 Oct 2025 10:07 PM
नौ दिन पहले यूपी के कानपुर के चकेरी में बोरे के अंदर से मिले अधजले शव की पहचान हो गई। पुलिस इस हत्याकांड का भी खुलासा कर दिया और साथ ही उन कातिलों तक भी पहुंच गई है जिन्होंने युवक की हत्या करके शव को जलाकर फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर पत्नी को भला-बुरा कहने से आहत बड़े भाई ने छोटे की हत्या की पटकथा रची थी। युवक की मां और भाभी उसके हाथ पकड़े और भाई ने सीने पर चढ़कर गला दबा दिया। तीनों ने मारने के बाद उसे चारपाई में बांध कर शव जलाने की कोशिश की। इसके बाद हत्यारोपी मां-बेटे ऑटो से शव लेकर मथुरापुर गांव ठिकाने लगाने पहुंचे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मथुरापुर में 22 सितंबर की सुबह 25 वर्षीय युवक का अधजला शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर सीमावर्ती थाना क्षेत्रों से मदद मांगी। वायरल फोटो देख फतेहपुर के जलालपुर न्यूरी गांव के प्रधान ने पुलिस से संपर्क कर शव की पहचान रामचंद्र पाल के बेटे मानस पाल के रूप में की। पुलिस ने रामचंद्र से संपर्क कर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि, वह मुंबई में काम करते हैं। जलालपुर न्यूरी उनका गांव है, जबकि सनिगवां के संदीप नगर स्थित एक मकान में पत्नी मंजू देवी, बड़ा बेटा प्रांजल उर्फ गोपी व बहू किरन रहती है। ट्रक चालक छोटा बेटा मानस कभी गांव तो कभी सनिगवां में रहता था। चार महीने पहले गोपी ने बकेवर में रहने वाली किरन निषाद से लव मैरिज की थी।

नशे का आदी मानस किरन को अक्सर भला-बुरा कहता था। इसे लेकर भाइयों में कई बार मारपीट तक हुई, यहां तक कि दोनों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर से मानस से बात न होने पर रामचंद्र गांव पहुंचे, जहां बेटे ने बड़े भाई व भाभी द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की थी। उसी रात नशे में धुत मानस जैसे ही सनिगवां स्थित घर पहुंचा तो किरन से गाली-गलौज शुरू कर दी। बड़े भाई ने ऐतराज जताया तो मानस ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मां, बड़ा भाई व भाभी उस पर टूट पड़े और गला दबाकर मार डाला। तीनों ने शव को चारपाई में बांधकर जलाने की कोशिश की लेकिन रात में ऊंची लपटों व धुआं उठने पर पड़ोस के लोगों के शक से बचने के लिए आधी लाश ही जलाई।

फिर मानस के ऑटो से बोरी में अधजली लाश भरकर मथुरापुर पहुंचे, जहां सन्नाटा देख बोरी फेंक दी। शव की शिनाख्त होने पर रामचंद्र ने पत्नी, बड़े बेटे व बहू पर हत्या का मुकदमा कराया। पुलिस जांच के दौरान सीसी फुटेज में ऑटो से मां-बेटे उतरते कैद हुए। पुलिस ने मंजू देवी व गोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और पूरा राज उगल दिया। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक इंटरकास्ट शादी को लेकर मानस ने बड़े भाई के सामने कई बार अपनी भाभी को भला-बुरा कहा था। यह बात गोपी को नागवार गुजरी और फिर पत्नी के साथ उसकी हत्या करने की पटकथा रची।

मानस द्वारा रोजाना विवाद को देख मां ने भी सबक सिखाने के लिए हामी भर दी। इसके बाद तीनों ने मानस को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जैसे ही गोपी, उसकी पत्नी किरन व मां मंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। पुलिस ने तीनों से अलग-अलग बहला-फुसलाकर पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। पुलिस की मानें तो मारपीट करने के बाद मां और भाभी ने मानस के हाथ पकड़े और फिर बड़े भाई ने छाती पर बैठकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी।

कोई मां भला अपने बेटे को मारेगी

पुलिस हिरासत में मंजू बिलखकर रोती हुई बोली कि मैंने अपने बेटे की हत्या नहीं की। कोई मां भला अपने बेटे को मारेगी। पैरों की चोट दिखाते हुए बोली, नशे का आदी छोटा बेटा मानस खुद मेरे साथ मारपीट करता था। इसे लेकर मैं बस उसे डांट-फटकार देती थी। साहब, हम तो केला-सेब लेने चले गए थे। कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं पता बाकी ऊपर वाला जाने कहते हुए फिर से रोनी लगी।

बड़ा भाई बोला-हमने हत्या नहीं की

बड़ा भाई गोपी पाल बोला कि, सर हमने हत्या नहीं की। बस हम मानस के ऑटो से उसकी लाश को फिंकवाने गए थे। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है। किसने मानस को मौत के घाट उतारा, इस सवाल पर प्रांजल ने चुप्पी साध ली।

