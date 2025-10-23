प्यार के लिए मां बनी कातिल, प्रेमी संग मिलकर 2 महीने की मासूम बेटी का गला घोंटा

संक्षेप: अयोध्या में दीवाली की खुशियों के बीच एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची के मां ने ही प्रेमी के संग मिलकर की थी। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को हिरासत में ले पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बच्ची उनके प्यार में रोड़ा बन रही थी।

यूपी के अयोध्या से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दीवाली की खुशियों के बीच एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची के मां ने ही प्रेमी के संग मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि उनके प्यार के बीच ये बच्ची आ रही थी।

ये मामला मवई थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव का है। पूजा की शादी देशराज के साथ हुआ था। देशराज मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस बीच पूजा का अवैध संबंध गांव के ही सत्यनाम के साथ हो गए। इसी साल अगस्त महीने में पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन ये बच्ची ही उसके अवैध संबंधों के बीच बाधा बन गई। जिससे तंग आकर पूजा ने 19 अक्तूबर प्रेमी सत्यनाम के साथ मिलकर मासूम का गला घोंट दिया। फिर वारदात को छिपाने के लिए परिवार से झूठा बोला।

लेकिन परिजनों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा तो रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ के दौरान पूजा ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इस पर पुलिस ने मां व प्रेमी को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की। इस मामले में थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंध का मामला सामने आया है।