Sat, Dec 13, 2025
पति से झगड़े के बीच सड़क पर नवजात बच्ची को छोड़ गई मां, कुत्तों ने घेरा तो लोगों ने बचाई जान

आगरा में उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे से एक नवजात बच्ची को बरामद किया गया। जोर-जोर से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी तो आसपास के लोग शाहदरा (ट्रांसयमुना) में गीतांजलि हॉस्पिटल के पास पहुंचे।

Dec 13, 2025 10:49 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
यूपी के आगरा में उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे से एक नवजात बच्ची को बरामद किया गया। जोर-जोर से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी तो आसपास के लोग शाहदरा (ट्रांसयमुना) में गीतांजलि हॉस्पिटल के पास पहुंचे। यहां कुत्तों ने झुंड लगा रखा था। कुत्तों को जब भगाया गया तो सड़क पर एक नवजात बच्ची मिली। इसके बाद लोगों ने कुत्तों को खदेड़ा और बच्ची के मिलने की खबर पुलिस को दी। जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची को सड़क पर छोड़ने वाला कोई और नहीं उसकी मां ही थी। पति से उसका झगड़ा हो गया था, जिससे नाराज होकर बच्ची को सड़क पर कुत्तों के बीच छोड़कर भाग निकली। हालांकि बच्ची को उसकी बुआ के सुपुर्द कर दिया गया है।

गीतांजलि हॉस्पिटल के पास चार विक्रेता रमेश की दुकान है। सुबह के समय मौके पर भीड़ जुटी थी। पुलिस भी मौजूद थी। सड़क किनारे मिली एक बच्ची की जान डॉ. मधुवन पचौरी, बबलू, बबीता, गुड़िया और चाय विक्रेता रमेश ने बचाई थी। पुलिस यह पता करने का प्रयास कर रही थी कि आखिर बच्ची को कौन छोड़ गया था। इसी दौरान मौके पर आई एक महिला ने अपना नाम सोना बताया। पुलिस को जानकारी दी कि उसका भाई कपिल हलवाई है। पिछले दो साल से ज्योति नाम की महिला के साथ रह रहा है। ज्योति का पहले से पांच साल का एक बेटा है। एक माह पहले ज्योति ने बच्ची को जन्म दिया था।

किसी बात पर उसका कपिल से विवाद हुआ। ज्योति ही इस बच्ची को छोड़कर गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरे में एक नकाबपोश महिला दिखी। जो बच्ची को सुबह के समय सड़क किनारे छोड़कर गई थी। इंस्पेक्टर ट्रांसयमुना धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मासूम बच्ची को उसकी बुआ के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस को स्थानीय लोगों ने बच्ची के मिलने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची की बुआ मौके पर आ चुकी थी। बच्ची सुरक्षित है। वहीं बच्ची को बचाने वालों ने बताया कि कुछ पल की देर और हो जाती तो कुत्ते बच्ची को मार देते। उसे घेर लिया था।

कोई मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है...

हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे कुत्तों का झुंड लगा था। डर के मारे एक महीने की मासूम रोए जा रही थी। गनीमत रही बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। कुत्तों को खदेड़ दिया। बच्ची की जान बचा ली। जानकारी होने पर बच्ची की बुआ भी पहुंच गई। उसने लोगों को सारी कहानी बताई कि बच्ची की मां ही उसे सड़क पर फेंक गई है। यह सुनकर वहां हर शख्स के मुंह से एक ही आवाज निकली कि कोई मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है...।

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
