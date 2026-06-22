लखनऊ अग्निकांड के मृतकों में ज्यादातर एनिमेशन सेंटर के, स्टूडियो वीडियो गेम का काम सिखाता भी था

Lucknow fire tragedy: राजधानी लखनऊ में भीषण अग्निकांड में 15 की मोत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर एनिमेशन सेंटर वाले हैं। हेक्सा थ्रीडी एनीमेशन एकेडमी की छात्र-छात्राएं और चौथे पर संचालित साइबर गेमिंग आफिस के कर्मी हैं।

Lucknow fire tragedy: लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग का भयावह मंजर देख दूसरे और तीसरे तलों से बच्चे एसी के पाइप के सहारे व खिड़कियां तोड़कर कूद गए। भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में ज्यादातर एनिमेशन सेंटर वाले हैं। सूचना के करीब पौने घंटे बाद दमकल कर्मी पहुंचे। इससे लोगों में आक्रोश खासा आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम छोड़कर घटनास्थल और ट्रामा सेंटर पहुंचे घायलों का हाल लिया। पीड़ित परिवारीजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

इमारत के बेसमेंट, भूतल और पहले तल पर पेट शॉप एंड क्लीनिक चल रहा था। पेट शॉप के दूसरे तल पर स्थित वेयर हाउस में शार्ट सर्किट होने से आग लगी। मरने वालों ज्यादातर दूसरे तल पर चल रही 12वीं की कोचिंग, तीसरे तल पर संचालित हेक्सा थ्रीडी एनीमेशन एकेडमी की छात्र-छात्राएं और चौथे पर संचालित साइबर गेमिंग आफिस के कर्मी हैं। व

अग्निकांड के दौरान कुछ छात्र जान बचाने को सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे लेकिन आखिरी गेट पर ताला लगा था। कुछ खिड़की से नीचे कूद गए। एक छात्र कूदने के दौरान नीचे लगी ग्रिल की चपेट में आ गया जो उसके शरीर में घुस गई। शाम तक मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अग्निकांड की भायवहता देखकर फफक पड़े। उन्होंने बताया कि 15 जानें इस में चली गई हैं। अग्निकांड में घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया और पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया। अधिकारियों के अनुसार बचाव का कार्य पूरा हो चुका है। गर्मी छुट्टी के दौरान बच्चे यहां एनिमेशन सीखने आते थे। इस अग्निकांड में अब्दुल रहमान, अम्मार, अनामिका, आदित्य श्रीवास्तव, जैनिल, ज्योति, नीलेश, सागर, संगम, शहजान, सौमाल्या, सुखमनी सिंह, अनुक्षा, भविष्य और सूरज शामिल हैं की मौत हो गई है। करीब आठ से 10 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गईं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अनिल कुमार पाल, एसडीआरएफ के कमांडेंट भी टीम के साथ पहुंच गए। पुलिस के साथ ही उक्त टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया। आग इतनी विकराल थी कि बचाव-राहत दल को भीतर प दमकलकर्मी ने बड़ी मशक्कत से करीब 6:30 बजे आग की स्थिति सामान्य कर ली। लेकिन कुछ-कुछ देर में आग की लपटें निकल रही थी। इस लिए अहतियाहतन हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से रात तक दमकल कर्मी टीमें फायर फाइटिंग करते रहे।