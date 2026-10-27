आज जो मस्जिदें गिराई जा रहीं, वहां फिर गूंजेगा अल्लाहू अकबर: मौलाना अरशद मदनी की एक अपील भी
मदनी ने कहा कि मस्जिदें शहीद करने वालों को समझ लेना चाहिए कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन इस्लाम को न तो पहले कोई ताकत मिटा सकी और न ही भविष्य में कोई मिटा पाएगा।
जमीयत उलमा-ए-हिंद (एएम गुट) के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार को कहा कि देश में जिन मस्जिदों को गिराया जा रहा है, वे एक दिन फिर आबाद होंगी और वहां अजान की आवाज गूंजेगी। मदनी ने कहा कि इस्लाम को ताकत के बल पर खत्म नहीं किया जा सकता और सत्ता में बैठे लोग हमेशा नहीं रहेंगे। दारुल उलूम देवबंद परिसर में आयोजित राब्ता-ए-मदारिस इस्लामिया के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मदनी ने देश में कथित तौर पर बढ़ती सांप्रदायिकता और मस्जिदों, मदरसों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा दौर में मुसलमानों के साथ-साथ उनके धर्म, संस्कृति, पहचान और धार्मिक संस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मदनी ने कहा, "जो लोग आज मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं और इस्लाम की पहचान मिटाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन इस्लाम को न तो पहले कोई ताकत मिटा सकी और न ही भविष्य में कोई मिटा पाएगा।"
5000 मदरसों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया
सम्मेलन में देशभर के करीब पांच हजार मदरसों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मदनी ने पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लंबे समय तक धार्मिक गतिविधियों और इस्लाम के प्रतीकों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमानों के दिलों से ईमान खत्म नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उससे आजाद हुए कई देशों में आज मस्जिदें आबाद हैं और अजान दी जाती है।
निराश होने के बजाय सब्र रखें
मदनी ने कहा कि उनका धार्मिक विश्वास है कि एक बार जहां मस्जिद बन जाती है, उसकी इमारत गिराए जाने के बावजूद उसकी मजहबी हैसियत खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मौजूदा परिस्थितियों से निराश होने के बजाय सब्र, हौसले और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मदनी ने नई पीढ़ी की धार्मिक और नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी केवल मदरसों पर छोड़ने के बजाय माता-पिता से भी बच्चों के चरित्र, आस्था और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मदरसों को धार्मिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और वैचारिक प्रशिक्षण के लिए भी प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए।
नई पीढ़ी को नेक परवरिश देने की अपील
मदनी ने मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे कथित नकारात्मक अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि इन संस्थानों ने देश की आजादी, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके विद्वानों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दीं। मदनी ने कहा कि मुसलमानों का इतिहास सब्र, कुर्बानी और हौसले का रहा है। उन्होंने कौम से एकता बनाए रखने, धार्मिक एवं शैक्षिक संस्थानों को मजबूत करने और नयी पीढ़ी को नेक परवरिश देने पर ध्यान देने की अपील की।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।