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सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध, 30 दिन में होगी बेदखली, जुर्माना भी वसूला जाएगा

By Dinesh Rathour
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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सहारनपुर के बहुचर्चित कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए बेदखली के आदेश दिए हैं।

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध, 30 दिन में होगी बेदखली, जुर्माना भी वसूला जाएगा

Saharanpur News: सहारनपुर के बहुचर्चित कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए बेदखली के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और उपयोग के मामले में 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के भी आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन बलपूर्वक बेदखली करेगा और जुर्माने की राशि भी नियमानुसार वसूल करेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान और सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि जनवरी 2025 में बजरंग दल के तत्कालीन प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद की जांच की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 20 से 25 वर्ष पूर्व सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और परिसर में बने डाकघर सहित अन्य कमरों का किराया भी मस्जिद कमेटी द्वारा वसूला जा रहा है। शिकायती पत्र में बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

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सरकारी जमीन पर 315 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हुआ था मस्जिद का निर्माण

शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कराई और तथ्यों के आधार पर नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाईके बाद सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खसरा संख्या-539, कचहरी कलेक्ट्रेटी के नाम दर्ज सरकारी भूमि पर 315 वर्गमीटर क्षेत्रफल में मस्जिद का निर्माण किया गया था। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। उपलब्ध अभिलेखों, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने निर्माण को अवैध मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार अवैध कब्जाधारियों को 30 दिन के भीतर स्वयं कब्जा हटाना होगा, ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रशासन बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई करेगा।

पहले ही लहाई कोर्गट चुकी थी बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन ने करीब एक वर्ष पूर्व मस्जिद में बाहरी लोगों के नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी। प्रशासन का तर्क था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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डाकघर को किराये पर देने के आरोप भी बने जांच का आधार

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि मस्जिद परिसर में संचालित डाकघर और अन्य कमरों को किराये पर दिया गया तथा उसका किराया मस्जिद कमेटी द्वारा वसूला जाता रहा। प्रशासन ने इन बिंदुओं को भी जांच का हिस्सा बनाया और न्यायालय में अभिलेखों के साथ इसे प्रस्तुत किया।

मस्जिद पक्ष ने फैसले पर जताई आपत्ति

मस्जिद पक्ष का कहना है कि सुनवाई के दौरान उनके साक्ष्यों पर विचार नहीं किया गया। उनका यह भी आरोप है कि मामले में ट्रांसफर प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पक्षकारों ने संकेत दिए हैं कि वे आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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