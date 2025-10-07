Mosque and 80 houses built on pond land face demolition in UP s Sambhal 15 day notice issued संभल में एक और मस्जिद के साथ 80 घरों पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 15 दिन की नोटिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMosque and 80 houses built on pond land face demolition in UP s Sambhal 15 day notice issued

संभल में एक और मस्जिद के साथ 80 घरों पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 15 दिन की नोटिस

उत्तर प्रदेश के संभल में एक और मस्जिद के साथ 80 मकानों पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी हो रही है। इन्हें तालाब की जमीन पर बना बताते हुए निर्माणों को हटाने के लिए मंगलवार को अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिए। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:20 PM
share Share
Follow Us on
संभल में एक और मस्जिद के साथ 80 घरों पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 15 दिन की नोटिस

उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने एक और मस्जिद सहित लगभग 80 अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। सदर तहसील के हातिम सराय क्षेत्र में तालाब की जमीन पर किए गए निर्माणों को हटाने के लिए मंगलवार को अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिए। पिछले ही हफ्ते सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ा गया था।

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तालाब की जमीन पर भूमाफिया ने अवैध रूप से प्लॉट बेच दिया है। सभी पक्षों को 15 दिनों का नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मस्जिद सहित सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और प्रभावित पक्षों को अपनी जमीन के वैध दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया है।

ये भी पढ़ें:संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, HC ने खारिज की याचिका

जानकारी के अनुसार, हातिम सराय क्षेत्र में करीब 12-13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया था। आरोप है कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। राजस्व टीम के सर्वेक्षण के दौरान कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या मस्जिद के मुतवल्ली (प्रबंधक) ने खुद को आगे नहीं किया। इसलिए मस्जिद पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया। तहसीलदार ने कहा कि यदि नोटिस अवधि में उचित जवाब नहीं आया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को 30-40 अवैध प्लॉटों पर लाल निशान लगाए गए हैं। पूर्ण सीमांकन में कुछ और दिन लग सकते हैं।

कहा कि लोगों को तहसील में हाजिर होकर जमीन के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया है, लेकिन यदि वैध कागजात नहीं दिखाए तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अभी तक किसी भी पक्ष से कोई जवाब नहीं आया है। यह कार्रवाई संभल जिले में भूमि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जहां हाल के महीनों में कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं।

इससे पहले राया बूढ़ गांव में 2 अक्टूबर को एक मस्जिद और 30,000 वर्ग फुट का विवाह भवन जमींदोज कर दिया गया। दोनों तालाब की जमीन पर बने थे। मस्जिद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया लेकिन मस्जिद प्रबंधन की याचिका खारिज कर दी गई थी। विध्वंस के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि नोटिस और सुनवाई का प्रावधान पहले ही पूरा हो चुका था। जून में चंदौसी में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद के साथ 34 घरों का भी विध्वंस हुआ था।

Sambhal News Sambhal Masjid Case Sambhal Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |