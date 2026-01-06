दिल्ली-हरियाणा जैसे 21 प्रदेशों की जितनी आबादी नहीं, उससे ज्यादा तो यूपी के SIR में वोटर कट गए
यूपी में हुए एसआईआर के दौरान जितने वोटर के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उतनी तो देश के 21 प्रदेशों की जनसंख्या भी नहीं है। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में जितनी आबादी है, उससे ज्यादा मतदाताओं के नाम यूपी में SIR के दौरान कट गए।
उत्तर प्रदेश में हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं, जो कि कुल वोटर्स का लगभग 18 प्रतिशत है। यह संख्या दिल्ली, हरियाणा समेत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी से ज्यादा है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी की गई यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं हैं, उनमें दूसरी जगह विस्थापित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी लगभग 20 करोड़ है। पिछले साल जब एसआईआर शुरू हुआ, तो उससे पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी। हाल ही में जारी हुए एसआईआर ड्राफ्ट में इनकी संख्या घटकर 12.55 करोड़ हो गई है। यानी कि 2.89 करोड़ मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटा दिया गया।
यूपी में जितने मतदाताओं के नाम कटे, उनसे कम है इन प्रदेशों की आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार)-
पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुच्चेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, अंडमान-निकोार, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव, लक्षद्वीप।
यूपी में जितने वोटर घटे, इन राज्यों में उससे भी कम हैं मतदाता (लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों के अनुसार)
एसआईआर के दौरान यूपी में जितने वोटर के नाम काटे गए हैं, उनसे कम मतदाता देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिन राज्यों में 2.89 करोड़ से कम मतदाता थे, उनमें केरल, झारखंड, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, गोवा, पुदुच्चेरी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं।