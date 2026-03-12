यूपी के दो करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे दो-दो हजार रुपये, कब तक मिलेगा लाभ?
यूपी के दो करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सम्मान निधि की 22वीं किस्त दी जाएगी। इससे किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये आएंगे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजेंगे।
UP News: यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यूपी के दो करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सम्मान निधि की 22वीं किस्त दी जाएगी। इससे किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये आएंगे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4335.11 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (21वीं किस्त) 94,668.58 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है।
प्रतिवर्ष तीन किस्त में दी जाती है छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता
शुक्रवार को जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4335.11 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था।
यूपी के किसानों के खाते में आ चुके हैं 94668.58 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त तक 94668.58 करोड़ रुपये की धनराशि आ चुकी है। शुक्रवार को 4335.11 करोड़ जारी होने के बाद यह राशि 99003.69 करोड़ रुपये हो जाएगी।
|वर्ष
|धनराशि
|2018-19
|2238.92 करोड़
|2019-20
|11006.87 करोड़
|2020-21
|14,432.14 करोड़
|2021-22
|15,775.52 करोड़
|2022-23
|12,454.32 करोड़
|2023-24
|13,808.48 करोड़
|2024-25
|15,594.74 करोड़
|2025-26 (अप्रैल-जुलाई)
|5043.33 करोड़
|2025-26 (अगस्त-नवंबर)
|4314.26 करोड़
|2025-26 (दिसंबर-मार्च)
|4335.11 करोड़ (यह राशि शुक्रवार 13 मार्च को खाते में भेजी जाएगी)
|कुल- 99003.69 करोड़ रुपये
लखीमपुर के 5.56 लाख किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त
लखीमपुर जिले के 5,56,801 किसानों के खाते में शुक्रवार को सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश भर के किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजेंगे। दो-दो हजार रुपए की किस्त किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। यहां किसानों को भी बुलाया गया है। उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि किसान सम्मान निधि की 22 वीं किस्त के लिए किसानों का डाटा लाक हो चुका है। जिले के पांच लाख 56 हजार 801 किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए भेजे जाएंगे। गुवाहाटाी में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इसको सम्बोधित करेंगे। इसका लाइव प्रसारण https://pmindiawebcast.nic.in लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। डीडी कृषि ने यह भी बताया कि विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीडीओ व जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर, कृषि विज्ञान केंद्र पर भी लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा।
