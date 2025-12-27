Hindustan Hindi News
more than six lakhs names deleted from sir in gorakhpur election commission to issue notice to three lakh voters
गोरखपुर में एसआईआर में कट गए इतने लाख नाम, तीन लाख वोटरों को नोटिस देगा आयोग

गोरखपुर में एसआईआर में कट गए इतने लाख नाम, तीन लाख वोटरों को नोटिस देगा आयोग

संक्षेप:

एसआईआर में दिए गए दो हफ्ते अतिरिक्त समय के अंतिम दिन शुक्रवार को गोरखपुर में अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें 3,22,468 मतदाताओं की मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो सकी है। अब इन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की ओर नोटिस भेजकर भारतीय नागरिक होने का दस्तावेज मांगा जाएगा।

Dec 27, 2025 04:03 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
UP SIR: मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में दिए गए दो सप्ताह अतिरिक्त समय के अंतिम दिन शुक्रवार को गोरखपुर में अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें 3,22,468 मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। अब इन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की ओर नोटिस भेजकर भारतीय नागरिक होने का दस्तावेज मांगा जाएगा। वहीं, अंतिम दिन की रिपोर्ट के अनुसार 6,47,519 मतदाताओं के नाम काटे गए। साथ ही 21,898 नए मतदाताओं ने फार्म-6 भरा है, इनमें जिन मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची के अनुसार स्वयं या माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के होने की जानकारी नहीं दी है, उन्हें नोटिस भेजकर नागरिकता के प्रमाण मांगे जाएंगे।

जिले में 2025 की मतदाता सूची के अनुसार 36,66,533 मतदाता थे। इनमें 8.79 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। 12,34,342 (33.66 प्रतिशत) मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची में स्वयं एवं 12,41,341 (39.86 प्रतिशत) मतदाताओं ने अपने माता-पिता, दादा-दादी एवं नाना-नानी की जानकारी दर्ज की है।

उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर के बारे में जानकारी दी। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह एवं जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी शंकर मिश्रा मौजूद थे।

पंचायत चुनाव में बढ़े 2583 नाम: एसआईआर के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावें आपत्तियों को प्राप्त करने के दौरान मतदताओं की संख्या बढ़ रही है। तीसरे दिन शुक्रवार तक 2583 मतदाताओं के नाम बढ़ गए, जबकि 296 नाम काटे गए हैं और 268 आवेदन संशोधन के प्राप्त हुए हैं। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी जेएन मौर्य ने बताया कि 30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां प्राप्त होंगे, इस दौरान 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले मतदाता नाम दर्ज करा सकते हैं।

8.75 फीसदी स्थानांतरित, 3.63 प्रतिशत मृतक

मतदाता सूची में मृतक, स्थानांतरित, दो स्थानों पर नाम वाले एवं अनुपस्थित 6,47,519 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसमें 17.66 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसमें 3.63 प्रतिशत ( 1,33,067) मृतक, 2.92 प्रतिशत (1,07,077) अनुपस्थित, 8.75 प्रतिशत (3,20, 707) स्थानांतरित, 2.14 प्रतिशत (70,346) दो स्थानों से दर्ज नाम वाले एवं .23 प्रतिशत (8,327) मतदाता अन्य श्रेणी में हैं।

चिल्लूपार, बांसगांव में काटे गए सबसे अधिक नाम

अंतिम रिपोर्ट के अनुसार चिल्लूपार में 87,596 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो 19.93 प्रतिशत है। हालांकि, प्रतिशत के अनुसार बांसगांव में 21.98 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिनकी संख्या 83,269 है। सबसे कम गोरखपुर ग्रामीण में 13.15 प्रतिशत, 63227 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। वहीं गोरखपुर सदर में 16.45 प्रतिशत 70,721 मतदाताओं के नाम काटे गए।

क्या बोले डीएम

गोरखपुर डीएम दीपक मीणा एसआईआर में अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है। 91.21 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी दावे-आपत्तियां प्राप्त करते हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। इसमें संशोधन और विलोपन का कार्य भी किया जा रहा है।

