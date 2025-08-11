More than 500 villages submerged in water due to floods in UP 6 died within 24 hours यूपी में बाढ़ का कहर, 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, 24 घंटे के भीतर 6 की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMore than 500 villages submerged in water due to floods in UP 6 died within 24 hours

यूपी में बाढ़ का कहर, 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, 24 घंटे के भीतर 6 की मौत

यूपी में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। 500 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं। जिसे दो लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊMon, 11 Aug 2025 09:43 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में बाढ़ का कहर, 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, 24 घंटे के भीतर 6 की मौत

यूपी में बाढ़ ने कहर मचा दिया है। 500 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं। जिसे दो लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षाजनित हादसों में छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राहत आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतापगढ़, बांदा व संत कबीर नगर में सांप के काटने से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि संभल में अत्यधिक बारिश से एक व्यक्ति, लखनऊ और महोबा में डूबने से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित जिलों में अयोध्या, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, फरुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, कासगंज, खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव और वाराणसी शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 565 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इनमें रहने वाले 2.16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और अन्य विभागों की मदद से युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय व भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी के इन जिलों में दो दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में बहा परिवार, दो की मौत

उधर, शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में रविवार को बाइक पर जा रहे एक ही परिवार के चार सदस्य स्टेट हाईवे पर बाढ़ के पानी में गिर कर बह गये। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि चार साल की बच्ची का शव सोमवार को बरामद कर लिया है। हादसे में पति और उसकी एक बच्ची सुरक्षित बचा लिया गया था।

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के मुताबिक कासगंज जिले के पटियाली क्षेत्र के चौकी क्षेत्र के रहने वाले पाल सिंह रक्षाबंधन पर पत्नी रोली देवी और दो बेटियों काजू तथा सोनमएक बाइक पर सवार होकर शाहजहांपुर जिले के थाना मिर्जापुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में ससुराल आए थे। ससुराल से अपने घर लौटते समय जलालाबाद से शमशाबाद सड़क पर बह रहा बाढ के पानी से निकल रहे थे कि इस बीच सामने टेंपो आ गया और उससे बचने के प्रयास में बाइक पानी में पलट गई। बाइक पर सवार चारों लोग सड़क पर बह रहे तेज पानी के बहाव में बह गए।

Lucknow Lucknow News UP Floods अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |