यूपी में बाढ़ का कहर, 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, 24 घंटे के भीतर 6 की मौत

यूपी में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। 500 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं। जिसे दो लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यूपी में बाढ़ ने कहर मचा दिया है। 500 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं। जिसे दो लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षाजनित हादसों में छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राहत आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतापगढ़, बांदा व संत कबीर नगर में सांप के काटने से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि संभल में अत्यधिक बारिश से एक व्यक्ति, लखनऊ और महोबा में डूबने से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित जिलों में अयोध्या, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, फरुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, कासगंज, खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव और वाराणसी शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 565 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इनमें रहने वाले 2.16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और अन्य विभागों की मदद से युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय व भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में बहा परिवार, दो की मौत उधर, शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में रविवार को बाइक पर जा रहे एक ही परिवार के चार सदस्य स्टेट हाईवे पर बाढ़ के पानी में गिर कर बह गये। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि चार साल की बच्ची का शव सोमवार को बरामद कर लिया है। हादसे में पति और उसकी एक बच्ची सुरक्षित बचा लिया गया था।