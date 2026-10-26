यूपी में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए 5.59 लाख लोगों ने भरा फॉर्म-6, दो दिन चला स्पेशल कैंपेन

यूपी में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को चलाए गए विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें 5,59,178 लाख लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरा है। सभी 1.77 लाख बूथों पर विशेष कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म-6 बांटे गए और जमा किए गए।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने के लिए 17 अक्तूबर व 24 अक्तूबर को चलाए गए विशेष अभियान में लोगों ने काफी जोश दिखाया है। कुल 5,59,178 लाख लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरा है। सभी 1.77 लाख बूथों पर विशेष कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म-6 बांटे गए और जमा किए गए। विशेष अभियान वाले दिवसों में 17 अक्टूबर को 1.37 लाख लोगों ने और 24 अक्टूबर को 4.21 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कैम्प दिवसों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने वाले जिलों हाथरस, गाजीपुर, सम्भल, कौशाम्बी, मथुरा, अमेठी एवं बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। वहीं, उन्होंने गाजियाबाद, बुलन्दशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ व गौतमबुद्धनगर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुधार करने के निर्देश दिए। अन्य सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी अभियानों में प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के भी निर्देश दिये।

5 लाख 59 हजार से अधिक आए फॉर्म प्रदेश भर में आयोजित हुए विशेष अभियान दिवसों में 17 अक्टूबर को 1,37,225 और 24 अक्टूबर को 4,21,953 मतदाता सूची में जोड़ने के आवेदन (फार्म-6) प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर 5,59,178 नागरिकों द्वारा मतदाता बनने के लिए आवेदन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कैंप दिवसों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने वाले जनपदों हाथरस, गाजीपुर, सम्भल, कौशाम्बी, मथुरा, अमेठी एवं बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने गाजियाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ और गौतमबुद्धनगर जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस दिशा में और अधिक मेहनत करने हेतु निर्देशित किया। अन्य सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी अभियानों में प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के भी निर्देश दिये।

यहां ढूंढे अपना नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि ceouttarpradesh.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम खोज लें। मतदाता सूची में नाम न होने की स्थिति में फार्म-6 भर दें। मतदाता सूची में नाम अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में फार्म-8 भरकर उसे ठीक करा लें। मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी और आवेदन करने के लिये पोर्टल voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पोर्टल और ECINET एप पर उपलब्ध सेवा Book A Call With BLO के माध्यम से अपने क्षेत्र के बीएलओ से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।