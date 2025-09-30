more than 15 people killed and many children injured due to rain and lightning in UP यूपी में कहर बनकर लौटा मॉनसून, बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, 6 बच्चे घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पश्चिमी यूपी से विदाई ले चुके मॉनसून ने महासागरों के ऊपर हुई हलचल के कारण फिर से वापसी की और मंगलवार को कई जिलों में वज्रपात के रूप में कहर बरपाया। इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊTue, 30 Sep 2025 09:55 PM
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विदाई ले चुके मानसून ने महासागरों के ऊपर हुई हलचल के कारण फिर से वापसी की और मंगलवार को कई जिलों में वज्रपात के रूप में कहर बरपाया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

अरब सागर में बने परिसंचरण के कारण पूर्वानुमान के विपरीत कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह से देर शाम तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश हुई। इस दौरान बुंदेलखंड और मध्य यूपी में 12 लोगों की मौत हुई। इनमें फतेहपुर में चार और कन्नौज व महोबा में तीन-तीन मौतें हुईं। इसके अलावा, चित्रकूट और कानपुर के बिल्हौर में एक-एक व्यक्ति की जान गई। ब्रज क्षेत्र में भी दो लोगों की मौत हुई।

मथुरा के सुरीर और आगरा के डौकी में एक-एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। हाथरस में बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। वहीं बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में सुबह गरज-चमक के साथ दो स्थानों पर बिजली गिरी। इसकी चपेट में आए किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। मकान की छत दरक गई। सदमें में आकर दंपति की हालत बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें:UP Rain: कानपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, दशहरे पर कैसा रहेगा मौसम?

संभल में स्कूल पर गिरी बिजली

संभल के गुन्नौर में बूंदाबांदी के दौरान बिजुआनगला गांव के प्राथमिक स्कूल पर आकाशीय बिजली गिर गई। लिंटर का प्लास्टर टूटने से स्कूल में अफरातफरी मच गई और छह बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जबकि ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।

ब्रज क्षेत्र में जलभराव से आफत

मथुरा और फिरोजाबाद में तेज बारिश के कारण जलभराव की विकट स्थिति बनी रही। मथुरा में जलभराव में फंसी एक कार से दो लोगों को बमुश्किल निकाला गया। आकाशीय बिजली गिरने से मथुरा के सुरीर क्षेत्र में एक महिला और आगरा के डौकी में एक युवक की जान चली गई। मैनपुरी के किशनी में भी बिजली गिरने से मवेशियों के मरने की खबर है।

मध्य यूपी और बुंदेलखंड में 12 मौतें

कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, महोबा और चित्रकूट जैसे बुंदेलखंड और मध्य यूपी के जिलों में वज्रपात से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। अकेले फतेहपुर में चार और कन्नौज-महोबा में तीन-तीन मौतें दर्ज की गई हैं।

मौसम का मौजूदा हाल और पूर्वानुमान

मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिन के तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। कानपुर में शाम 05:30 बजे तक 22.4 मिमी बारिश दर्ज हुई। अगले 24 घंटों में बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के बीच वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

अक्तूबर में तापमान और बारिश दोनों ज्यादा रहेंगे

मानसून 2025 (01 जून से 30 सितंबर) के दौरान प्रदेश में कुल वर्षा सामान्य श्रेणी में रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से 12 फीसदी अधिक वर्षा हुई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 17 फीसदी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में व्याप्त तटस्थ अल-निनो परिस्थितियों के ला-नीना में बदलने की संभावना है। इसके कारण अक्टूबर में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने और मामूली औसत के सापेक्ष अधिक वर्षा होने की संभावना है। यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण मानसून की वापसी को भी प्रभावित कर रही है।

