चार IAS अफसर समेत 100 से अधिक लोक सेवकों पर शिकंजा, लोकायुक्त ने की कार्रवाई की सिफारिश

यूपी में पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चार आईएएस समेत 100 से अधिक लोक सेवकों पर शिकंजा कस गया है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मंगलवार को चार आईएएस अफसरों, 10 नगर पालिक व नगर परिषद के अध्यक्षों और 93 अन्य लोक सेवकों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। लोकायुक्त ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की है। इस सम्बन्ध में लोकायुक्त ने राजभवन में शाम को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को संगठन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सौँपा। इसमें जांचों में दोषी पाए गए इन लोकसेवकों का जिक्र किया गया है।