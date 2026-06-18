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मुरादाबाद-फर्रूखाबाद हाइवे पर फर्राटा भरेंगी गाड़ियां; 7 से बढ़कर 10 मीटर चौड़ी रोड होगी, इन शहरों को सहूलियत

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बदायूं
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मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर बदायूं से चंदौसी तक 56 किमी सड़क के चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने 180 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है। सड़क की चौड़ाई 7 से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

मुरादाबाद-फर्रूखाबाद हाइवे पर फर्राटा भरेंगी गाड़ियां; 7 से बढ़कर 10 मीटर चौड़ी रोड होगी, इन शहरों को सहूलियत

मुरादाबाद-फर्रुखाबाद (एमएफ) हाईवे के चौड़ीकरण की दिशा में एक बार फिर पहल तेज हो गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बदायूं से चंदौसी तक के शेष हिस्से के चौड़ीकरण का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हाईवे चौड़ा होने से मुरादाबाद, लखनऊ और दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एमएफ हाईवे पर बदायूं से उसावां तक चौड़ीकरण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, लेकिन बदायूं से चंदौसी तक का हिस्सा अब भी संकरा है। इस हिस्से के चौड़ीकरण की प्रक्रिया पिछले वर्ष से चल रही है। हालांकि, पहले भेजे गए प्रस्ताव को किसी कारणवश मंजूरी नहीं मिल सकी थी। इसके बाद शासन ने पीडब्ल्यूडी से संशोधित प्रस्ताव मांगा था। निर्माण खंड ने नया प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।

180 करोड़ की लागत से चौड़ी होगी सड़क

पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग बदायूं से सैदपुर तक और दूसरा सैदपुर से चंदौसी तक का है। दोनों हिस्सों की कुल लंबाई करीब 56 किलोमीटर है। इस परियोजना पर लगभग 180 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में इस मार्ग की चौड़ाई सात मीटर है, जिसे बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़ी कच्ची पटरी भी बनाई जाएगी। इन पटरियों का उपयोग पैदल चलने वाले लोगों और साइकिल सवारों के लिए फुटपाथ के रूप में किया जा सकेगा, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिलेगी।

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मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी

पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसकी मंजूरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना को स्वीकृति मिल सकती है। मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई पेड़ निर्माण कार्य में बाधा बन रहे हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उनके बदले दस गुना अधिक पौधे अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे।अधिकारियों के अनुसार हाईवे चौड़ा होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे हजारों लोगों को आवागमन में समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

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