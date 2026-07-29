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Moradabad News: मैनाठेर में चलती बाइक पर युवक ने किया स्टंट,वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: संभल-मुरादाबाद मार्ग पर एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह चलती बाइक पर बिना हेलमेट स्टंट कर रहा है। युवक ने सड़क पर खड़ा होकर करतब दिखाए, जबकि अन्य वाहन उसकी अगली ओर गुजर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से बड़ा सड़क हादसा हो सकता है।

Moradabad News: मैनाठेर में चलती बाइक पर युवक ने किया स्टंट,वीडियो वायरल

Moradabad News: संभल-मुरादाबाद मार्ग पर बुधवार को मैनाठेर कोतवाली और डींगरपुर पुलिस चौकी के बीच एक युवक का चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए बिना हेलमेट बाइक चलाता और बीच सड़क पर सीट पर खड़ा होकर करतब दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस समय युवक स्टंट कर रहा था उसी दौरान सड़क पर ट्रक समेत अन्य वाहन भी गुजर रहे थे। इसके बावजूद उसने अपनी जान के साथ-साथ अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया।

कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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