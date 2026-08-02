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Moradabad News: मामूली बात पर युवक का सिर फोड़ा, तीन पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हरथला में एक युवक पर बाइक सवारों ने ईंट से हमला किया। शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। युवक ने बाइक सवारों को उनके घर के सामने तेज आवाज करने से रोका था। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

Moradabad News: मामूली बात पर युवक का सिर फोड़ा, तीन पर केस

Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हरथला में सोनकपुर में घर के बाहर खड़े युवक का बाइक सवारों ने ईंट से सिर फोड़ दिया। बाद में जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद समेत तीन आरोपियों पर केस दर्ज किया है। थाना सिविल लाइंस के हरथला सोनकपुर निवासी मनोज कुमार एक गैस गोदाम पर काम करता है। मनोज ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लड़के बाइकों में मोडिफाइड साइलेंस लगवाकर उनके घर के सामने पटाखे जैसी आवाज निकालते रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने युवकों को टोक दिया था। शुक्रवार शाम के समय वह अपने घर के बाहर खड़ा था उसी दौरान बाइक सवार अमन, उसका भाई विकास और एक अज्ञात युवक आए और ईंट से सिर पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया।

बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना ने बताया कि तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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