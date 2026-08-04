Moradabad News: शादी को लेकर युवती का प्रेमी की चौखट पर हंगामा
Moradabad News: भगतपुर के एक गांव में एक युवती अपने प्रेमी के घर शादी की मांग लेकर पहुँची। प्रेमी के परिजनों ने युवती के साथ मारपीट की और उसे बाहर निकाल दिया। युवती घर की चौखट पर बैठ गई और शादी कराने की मांग पर अड़ गई। पुलिस ने युवती को समझाकर थाने ले जाकर दोनों पक्षों से पूछताछ की।
Moradabad News: भगतपुर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक युवती अपने प्रेमी के घर शादी की जिद लेकर पहुंच गई। आरोप है कि प्रेमी के परिजनों ने युवती के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती घर की चौखट पर बैठ गई और शादी कराने की मांग पर अड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती को समझाकर थाने ले आई। देर शाम तक मामले को लेकर पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करती रही। जानकारी के अनुसार, युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
मंगलवार शाम युवती सीधे प्रेमी के घर पहुंची और उससे शादी कराने की बात कही। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। युवती का आरोप है कि प्रेमी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट के बाद युवती प्रेमी के घर की चौखट पर बैठ गई और शादी कराने की मांग पर अड़ गई। उसने कहा कि यदि उसकी शादी नहीं कराई गई तो वह आत्मघाती कदम उठा लेगी। युवती के घर के बाहर बैठने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर डायल-112 पुलिस और मिशन शक्ति टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया। बाद में उसे थाने ले जाकर दोनों पक्षों से बातचीत की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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