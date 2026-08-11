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Moradabad News: कल रोजगार मेले में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद में सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नेश चन्द्र ने बताया कि एसकेडीएम पीजी कालेज सिरसवां हरचन्दपुर (मानपुर) के परिसर में 12 अगस्त को प्रातः 10 बजे से

Moradabad News: कल रोजगार मेले में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

Moradabad News: मुरादाबाद में सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नेश चन्द्र ने बताया कि एसकेडीएम पीजी कालेज सिरसवां हरचन्दपुर (मानपुर) के परिसर में 12 अगस्त को प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र के नियोजक/कम्पनियां टैक्निकल एवं नान टैक्निकल पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। उन्होंने बताया कि इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी का पंजीयन rojgaarsangam.up.gov.in पर अनिवार्य रुप से होना है।

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