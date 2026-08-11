Moradabad News: कल रोजगार मेले में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
Moradabad News: मुरादाबाद में सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नेश चन्द्र ने बताया कि एसकेडीएम पीजी कालेज सिरसवां हरचन्दपुर (मानपुर) के परिसर में 12 अगस्त को प्रातः 10 बजे से
Moradabad News: मुरादाबाद में सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नेश चन्द्र ने बताया कि एसकेडीएम पीजी कालेज सिरसवां हरचन्दपुर (मानपुर) के परिसर में 12 अगस्त को प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र के नियोजक/कम्पनियां टैक्निकल एवं नान टैक्निकल पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। उन्होंने बताया कि इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी का पंजीयन rojgaarsangam.up.gov.in पर अनिवार्य रुप से होना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।