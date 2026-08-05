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Moradabad News: महिला सुरक्षा टीम ने छात्र-छात्राओं को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: महिला सुरक्षा टीम-13 ने ठाकुरद्वारा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा और महिला सुरक्षा के कानूनों के बारे में बताया गया। पॉक्सो अधिनियम, पुलिस की मदद और आपातकालीन हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को किसी भी उत्पीड़न की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।

Moradabad News: महिला सुरक्षा टीम ने छात्र-छात्राओं को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी

Moradabad News: महिला सुरक्षा टीम-13 ठाकुरद्वारा ने बुधवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा टीम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार, अपराधों की जानकारी तथा ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही आपातकालीन सहायता के लिए 1090 वूमन पावर हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं से अपील की गई कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, साइबर अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी बिना किसी डर के संबंधित हेल्पलाइन या पुलिस को दें।

इस दौरान महिला उपनिरीक्षक अंजली रानी, कॉस्टेबल गौरव कुमार, अर्जुन मौर्य, महिला कॉस्टेबल आरती काजल साहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहीं।

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