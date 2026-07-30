Moradabad News: डीजे पर डांस के दौरान महिला से छेड़छाड़, विरोध पर पति को पीटा
Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र के बल्देवपुरी में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के समय कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे थे और महिला के साथ अभद्रता की। जब महिला के पति ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र के बल्देवपुरी में डीजे पर डांस कर रहे युवकों ने अशलील इशारे करते हुए महिला से छेड़छाड़ की। आरोप है कि विरोध करने पर युवकों ने महिला के साथ अभद्रता की और रात में उसके पति के घर लौटने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महिला के पति को गंभीर चोटें आईं और उनकी बाइक भी तोड़ दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना कटघर क्षेत्र के बल्देवपुरी निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे नवनीत और संजीव अपने आठ अन्य साथियों के साथ उसके घर के सामने डीजे बजाकर डांस कर रहे थे।
घर से बाहर निकलने पर नवनीत ने उसे देखकर अश्लील इशारे करते हुए छेड़छाड़ की। मां को बुलाकर इसका विरोध किया तो आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि नवनीत ने महिला को बुरी नीयत से पकड़ लिया। इस दौरान हुई खींचतान में महिला के कपड़े भी फट गए। घटना की जानकारी मिलने पर महिला का पति रात करीब 11 बजे घर पहुंचा। आरोप है कि इसके बाद सभी आरोपियों ने एकराय होकर पति पर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया। उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। कटघर थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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