Moradabad News: दंपति ने महिला को पीट कर किया घायल
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र की निवासी नीरज ने रिपोर्ट में कहा कि 19 जुलाई को उसकी पड़ोसी बुलबुल ने उसके दरवाजे पर गंदगी डाल दी। जब नीरज ने इसका विरोध किया, तो गाली-गलौज और मारपीट हुई। बुलबुल ने नीरज को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआं खेड़ा निवासी महिला नीरज ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 19 जुलाई की शाम उसके पड़ोस में रहने वाली बुलबुल ने उसके दरवाजे पर नाली की कीचड़ डाल दी। जब उसने बुलबुल से कीचड़ डालने के बारे में पूछा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बुलबुल और झंडू ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।