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Moradabad News: दंपति ने महिला को पीट कर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र की निवासी नीरज ने रिपोर्ट में कहा कि 19 जुलाई को उसकी पड़ोसी बुलबुल ने उसके दरवाजे पर गंदगी डाल दी। जब नीरज ने इसका विरोध किया, तो गाली-गलौज और मारपीट हुई। बुलबुल ने नीरज को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Moradabad News: दंपति ने महिला को पीट कर किया घायल

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआं खेड़ा निवासी महिला नीरज ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 19 जुलाई की शाम उसके पड़ोस में रहने वाली बुलबुल ने उसके दरवाजे पर नाली की कीचड़ डाल दी। जब उसने बुलबुल से कीचड़ डालने के बारे में पूछा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बुलबुल और झंडू ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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