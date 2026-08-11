Moradabad News: किशोरी से छेड़छाड़, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
Moradabad News: कांशीरामनगर एफ ब्लॉक के निवासि युवक अनुज के खिलाफ एक महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि अनुज कई महीनों से उसकी बेटी का पीछा कर रहा था। महिला ने पुलिस में शिकायत करने के बाद भी अनुज ने अपनी हरकतें जारी रखीं।
Moradabad News: मझोला थाना क्षेत्र निवासी महिला ने कांशीरामनगर एफ ब्लॉक निवासी युवक के खिलाफ बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने का केस दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि युवक बीते काफी समय से उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। थाना मझोला के कांशीरामनगर चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है। कांशीरामनगर एफ ब्लॉक निवासी अनुज उसकी बेटी का आते-जाते पीछा करता है। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी की शिकायत उसके घर वालों से की थी तो परिवार वालों ने उसे समझाया था।
आरोप लगाया कि इसके बावजूद आरोपी अनुज उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया तो वह भड़क गया। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को लेकर आरोपी अनुज के पास पहुंचकर आपत्तिजताई तो वह गाली गलौज करने लगा। इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी अनुज के खिलाफ मझोला थाने में छेड़छाड़ और धमकी देने का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
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