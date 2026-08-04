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Moradabad News: शादी का झांसा देकर किया शोषण, मारपीट कर दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: भोजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को युवक ने शादी का झांसा देकर शोषित किया। उसके पति ने तलाक दे दिया, लेकिन आरोपी ने महिला से निकाह नहीं किया। आरोपी और उसके मामा ने महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

Moradabad News: शादी का झांसा देकर किया शोषण, मारपीट कर दी धमकी

Moradabad News: भोजपुर थाना क्षेत्र में दो बच्चों के साथ अकेली रहने वाली महिला से एक युवक ने नजदीकी बढ़ा ली। शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। पति से तलाक करा दिया और खुद भी निकाह नहीं किया। दबाव बनाने पर आरोपी और उसके मामा ने पीड़िता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी के आदेश से पुलिस ने आरोपी युवक और उसके मामा के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना भोजपुर क्षेत्र निवासी महिला ने बीते दिनों एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पति अक्सर मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहता है।

वह अपने दो बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है। पीड़िता के अनुसार इसका फायदा उठाकर मदद के बहाने भोजपुर के घासमंडी निवासी शमी उसके घर जाने-जाने लगा। मोबाइल नंबर लेकर पीड़िता से बातचीत कर आरोपी ने नजदीकिया बढ़ा लीं। पीड़िता का आरोप है कि बाद में उसकी मर्जी के खिलाऊ आरोपी शमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर कहा कि तू अपने पति से तलाक ले ले मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। दोनों के संबंध का पता चलने पर पति ने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता के अनुसार इसके बाद आरोपी शमी से निकाह से साफ मना कर दिया। पीड़िता के अनुसार दो अगस्त को मारपीटकर की। इस संबंध में एसएचओ भोजपुर संजय कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी शमी और उसके मामा गुड्डू के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

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