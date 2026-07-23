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Moradabad News: गाली गलौज के विरोध पर महिला को पीटकर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गांव सतारन की महिला रामदुलारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि लखन, करनजीत और श्याम ने शराब के प्रभाव में उसे गालियाँ दीं और मारपीट की। विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसके सिर पर ईट मारी जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है।

Moradabad News: गाली गलौज के विरोध पर महिला को पीटकर किया घायल

Moradabad News: क्षेत्र के गांव सतारन की महिला रामदुलारी ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि गांव के ही लखन, करनजीत ,श्याम पुत्रगण करण सिंह ने शराब पीकर उसके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर सभी ने एक साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और ईट सिर में मार दी, जिससे उसके गंभीर चोटे आईं। पुलिस ने तहरीर पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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