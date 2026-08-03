Moradabad News: दवाई लेकर लौट रही महिला से मारपीट, दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Moradabad News: ग्राम आदमपुर में एक महिला कमलेश के साथ दवाई लेकर लौटते समय गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दंपति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के ग्राम आदमपुर में दवाई लेकर घर लौट रही एक महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम आदमपुर निवासी कमलेश पत्नी दलवीर ने तहरीर में बताया कि 30 जुलाई की रात करीब 7:30 बजे वह दवाई लेकर घर लौट रही थीं। आरोप है कि रास्ते में गांव के बब्बू सिंह और उनकी पत्नी सविता ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोप है कि दोनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना की सूचना पर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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