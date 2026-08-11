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Moradabad News: महिला लापता, पति ने दर्ज कराया केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: 32 वर्षीय महिला मझोला थाना क्षेत्र से बिना बताए गायब हो गई। उसके पति ने अज्ञात युवक के खिलाफ अगवा करने का केस दर्ज कराया है। पति का कहना है कि पत्नी को 5 अगस्त को कोई व्यक्ति बहलाफुसला कर ले गया, और जाते समय वह अपने कागजात और कपड़े भी ले गई।

Moradabad News: महिला लापता, पति ने दर्ज कराया केस

Moradabad News: मझोला थाना क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय महिला घर से बिना बताए चली गई। पति ने अज्ञात युवक पर बहलाफुसला कर अगवा करने का केस दर्ज कराया है। नयागांव क्षेत्र में रहने वाले बदायूं निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 5 अगस्त को उसकी पत्नी को कोई व्यक्ति बहलाफुसला कर ले गया। जाते समय महिला अपने कागजात और कपड़े भी साथ ले गई।

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