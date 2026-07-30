Moradabad News: दिल्ली रोड पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालात
Moradabad News: मुरादाबाद में गुरुवार को दिल्ली रोड गागन के पास सड़क के दोनों तरफ अवैध साप्ताहिक बाजार लगने से शाम के समय जाम लगा। नगर निगम की टीम ने मझोला पुलिस के साथ मिलकर बाजार को हटवाया और यातायात को बहाल किया।
Moradabad News: मुरादाबाद। गुरुवार को दिल्ली रोड गागन के पास आवे तरीके से सड़क के दोनों तरफ साप्ताहिक बाजार लगाया गया। इससे शाम के समय जाम के हालत बन गए। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची उसने मझोला पुलिस के साथ मिलकर अवैध बाजार हटवाने के साथ यातायात सुचारु कराया।
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