Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: उधार के रुपए मांगने पर दो पक्षों में संघर्ष, भाई-बहन सहित कई घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: गांव गोपी वाला में उधारी की रकम वापस मांगने के विवाद में चचेरे और तहेरा भाई के बीच लाठी-डंडों से झड़प हो गई। इस हिंसक घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। पुलिस ने अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं ली है।

Moradabad News: उधार के रुपए मांगने पर दो पक्षों में संघर्ष, भाई-बहन सहित कई घायल

Moradabad News: क्षेत्र के गांव गोपी वाला में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने को लेकर चचेरे और तहेरा भाई में लाठी-डंडे चल गए। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोपी वाला निवासी नसीम अहमद पुत्र खुर्शीद का आरोप है कि उसने अपने ताऊ मुस्तल्ली को कुछ रुपए उधार दिए थे। जब वह शनिवार को अपने पैसे वापस मांगने उनके घर गया, तो अकबर, अनवर और फरमान ने तैश में आकर लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में नसीम लहूलुहान हो गया।दूसरे

पक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए अलग कहानी बताई है। उनका कहना है कि नसीम जब पैसे मांगने आया, तो उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई थी। इस बात पर नसीम भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा। देखते ही देखते दोनों ओर से डंडे चलने लगे गए, जिसकी चपेट में आने से मुस्तल्ली की बेटी सीमा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आस-पास के ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों के घायलों को तुरंत स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इस मामले में पुलिस को अभी कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।