Moradabad News: कुंदरकी में गाय रोकने को लेकर विवाद में चले लाठी डंडे,महिला समेत 4 घायल
Moradabad News: गांव बसेरा खास में एक गाय को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया। इस घटना में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में घटना की मंजर दिखाया गया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव बसेरा खास में रविवार दोपहर गाय को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दो पड़ोसी पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव बसेरा खास निवासी एक व्यक्ति की गाय पड़ोसी के घर में चली गई। आरोप है कि पड़ोसी ने गाय को अवैध रूप से रोक लिया, जिसका गाय स्वामी ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और छत पर लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया।
मारपीट में एक महिला सहित चार लोगों को चोटें आई, जिसके बाद घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करदी है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नही करता।
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