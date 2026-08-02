Moradabad News: कुंदरकी में गाय रोकने को लेकर विवाद में चले लाठी डंडे,महिला समेत 4 घायल

Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव बसेरा खास में रविवार दोपहर गाय को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दो पड़ोसी पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव बसेरा खास निवासी एक व्यक्ति की गाय पड़ोसी के घर में चली गई। आरोप है कि पड़ोसी ने गाय को अवैध रूप से रोक लिया, जिसका गाय स्वामी ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और छत पर लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया।