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Moradabad News: कुंदरकी में पुरानी रंजिश में दो पक्ष भिड़े,सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गांव हरियाना में पुरानी रंजिश के कारण शनिवार रात दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चलने से दोनों तरफ से करीब सात लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

Moradabad News: कुंदरकी में पुरानी रंजिश में दो पक्ष भिड़े,सात घायल

Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव हरियाना में शनिवार देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर व लाठी-डंडे चले। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गयी। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब सात लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

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