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Moradabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार को थाना क्षेत्र के गांवों में ग्रामीणों ने मंदिरों की साफ-सफाई की और जल अभिषेक किया। महिलाओं ने भजन कीर्तन कर प्रसाद का वितरण किया और भोले शंकर के जयकारे लगाए, जिससे माहौल भक्ति से भर गया। जटपुरा, मासूमपुर, शोदासपुर, डिलारी, महमूदपुर लाल, मलकपुर सेमली, करनपुर और ढकिया पंचायत में यह उत्सव मनाया गया।

Moradabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

Moradabad News: थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में श्रावण मास के पहले सोमवार को मंदिरों में ग्रामीणों द्वारा साफ सफाई कर जला अभिषेक किया गया, दोपहर के बाद महिलाओं ने मंदिरों में भजन कीर्तन कर प्रसाद वितरण किया,और भोले शंकर के जय कारे लगाएं जिससे माहौल भक्ति में हो गया, क्षेत्र के गांव जटपुरा, मासूमपुर, शोदासपुर, डिलारी, महमूदपुर लाल, मलकपुर सेमली,रहटा माफ़ी,करनपुर, नगर पंचायत ढकिया, आदि ग्रामों में सावन मास के पहले सोमवार को जलाभिषेक किया गया।

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