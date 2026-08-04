Moradabad News: गांवों के चौपाल पर सरकारी योजनाएं बताने के निर्देश
Moradabad News: सरकार जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और लाभार्थियों की जानकारी साझा करने के लिए गांव में चौपाल आयोजित करेगी। इसके लिए खंड विकास अधिकारी, एडीओ और सचिव जिम्मेदार होंगे और इसका निगरानी मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी करेंगी।
Moradabad News: सहज सेवा केंद्र से मिलने वाली सुविधा, सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम और लाभार्थी परक प्रयासों की जानकारी के लिए चौपाल का आयोजन होगा। गांव की चौपाल के आयोजन की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी, एडीओ और सचिव की होगी। इसकी निगरानी कराई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव के पत्र का हवाला देते हुए यह निर्देश जारी किया है। खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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