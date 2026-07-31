Moradabad News: कुंदरकी के दो गांवों में जनसमस्याओं के समाधान को लगीं चौपाल

Moradabad News: विकास खंड की ग्राम पंचायत सैफपुर चित्तू एवं उदयपुर चंदन में शुक्रवार को 'गांव की समस्या, गांव में समाधान' ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुंदरकी विधायक प्रतिनिधि एवं भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बृजानंद उर्फ विक्की ठाकुर ने किया। ग्राम चौपाल का उद्देश्य प्रशासन को गांव तक पहुंचाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराना रहा। विक्की ठाकुर ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। चौपाल के दौरान विधायक प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर पेंशन, राशन, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बिजली बिल और भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं सुनीं।