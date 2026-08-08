Moradabad News: विकारों से बचकर व्यतीत करें सदाचारी जीवन
Moradabad News: आर्य समाज रेलवे हरथला कालोनी में वेद प्रचार कार्यक्रम का दूसरा दिन यज्ञ से शुरू हुआ। मुख्य यजमान अभय कुमार सिंह ने भक्ति को बढ़ावा देने वाले भजनों के माध्यम से सदाचार पर चर्चा की। कार्यक्रम में राकेश वाधवानी और अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए, जबकि स्वामी मोक्षानंद सरस्वती ने मार्गदर्शन प्रदान किया।
Moradabad News: आर्य समाज रेलवे हरथला कालोनी में चल रहे वेद प्रचार कार्यक्रम के दूसरे दिन का आरंभ यज्ञ से हुआ। ब्रह्मा स्वामी मोक्षानंद सरस्वती रहे। मुख्य यजमान अभय कुमार सिंह सपत्नीक रहे। यज्ञ के बाद संत कुमार आर्य ने भजनों के माध्यम से सभी को भक्ति की ओर प्रेरित किया। उन्होंने मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि पर चर्चा की और इनसे बचकर सदाचारी जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। राकेश वाधवानी ने भी भजनों की प्रस्तुति की। अर्पिता सिंह ने नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शन की विस्तार से जानकारी दी।
विभूति सिंह ने आपराधियों के लिए निर्धारित दंड पर विचार व्यक्त किये। अंत में स्वामी मोक्षानंद सरस्वती ने मार्गदर्शन किया। अध्यक्षता संस्था के प्रधान राम लच्छी यादव ने व संचालन मंत्री संजय कुमार आर्य ने किया। जयसिंह आर्य,महेंद्र मुनि, विजेंद्र सिंह, दुष्यंत कुमार सिंह, आदित्य सिंह,दीपक कुमार, धर्मराज सिंह, प्रेमवती यादव, मुन्नी देवी, साधना सिंह, प्रमिला देवी, आशा देवी, पुष्पा यादव गिरिराज सिंह आदि रहे।
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