Moradabad News: वैश्य जागरूक मंच की महानगर कमेटी भंग
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Moradabad News: वैश्य जागरूक मंच की बैठक चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी सिविल लाइन में हुई। इसमें संगठन और समाज की समस्याओं और उनके समाधान पर मंथन किया गया। प्रदेश पर्यवेक्षक एवं चुनाव अधिकारी वासु गुप्ता एवं विनीत गुप्ता ने महानगर कार्यकारिणी को भंग कर दिया। उन्होंने बताया कि नई कमेटी का जल्द गठन किया जाएगा। बैठक में गौरव गुप्ता, राहुल रस्तोगी, अतुल गुप्ता, अग्रिम गुप्ता, अनुज गुप्ता, आवरण अग्रवाल, राजीव शाह आदि शामिल रहे।
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