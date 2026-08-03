Moradabad News: व्यापारियों ने तहसीलदार बिलारी का किया स्वागत
Moradabad News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने तहसीलदार अवनींद्र कुमार शुक्ला से भेंट की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन ने परिचय कराया और राजस्व समस्याओं पर चर्चा की। तहसीलदार ने शासन की योजनाओं और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।
Moradabad News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने तहसीलदार अवनींद्र कुमार शुक्ला से भेंट वार्ता की। उन्हें बुके देकर स्वागत किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन ने सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया इसके उपरांत राजस्व संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। तहसीलदार ने कहा वह शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और फरियादियों की समस्या सुनकर निदान करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान नगर और क्षेत्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सुरेंद्र कुमार चुग, सुरेश गुप्ता फाइन, शिवओम गुप्ता, मनोज सक्सेना, सुधीर अग्रवाल, इकरार हुसैन, रमाकांत गुप्ता, नितिन डुडेजा, दुष्यंत चौहान, आशीष भटनागर एडवोकेट आदि शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।