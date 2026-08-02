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Moradabad News: बिजलीघर चौकीदार के हत्यारोपी पुलिस गिरफ्त से दूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: 19 जुलाई को मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर ग्राम नानपुर में 70 वर्षीय करन सिंह की हत्या हुई। पुलिस ने केस के जल्दी खुलासे का आश्वासन दिया, लेकिन दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्या का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस गहन पड़ताल और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

Moradabad News: बिजलीघर चौकीदार के हत्यारोपी पुलिस गिरफ्त से दूर

Moradabad News: थाना क्षेत्र के मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे स्थित ग्राम नानपुर में 19 जुलाई की रात बिजलीघर के चौकीदार एवं गन्ने के रस विक्रेता 70 वर्षीय करन सिंह की हुई हत्या का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस ने केस के जल्द खुलासे की बात की थी लेकिन दो सप्ताह के करीब समय बीत जाने के बावजूद हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। वहीं घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगातार साक्ष्य जुटाने और संदिग्धों से पूछताछ में लगी हुई है।

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