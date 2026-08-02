Moradabad News: बिजलीघर चौकीदार के हत्यारोपी पुलिस गिरफ्त से दूर
Moradabad News: 19 जुलाई को मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर ग्राम नानपुर में 70 वर्षीय करन सिंह की हत्या हुई। पुलिस ने केस के जल्दी खुलासे का आश्वासन दिया, लेकिन दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्या का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस गहन पड़ताल और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे स्थित ग्राम नानपुर में 19 जुलाई की रात बिजलीघर के चौकीदार एवं गन्ने के रस विक्रेता 70 वर्षीय करन सिंह की हुई हत्या का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस ने केस के जल्द खुलासे की बात की थी लेकिन दो सप्ताह के करीब समय बीत जाने के बावजूद हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। वहीं घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगातार साक्ष्य जुटाने और संदिग्धों से पूछताछ में लगी हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।