Moradabad News: बारिश के बाद गिरे पेड़ ने ली बिलारी के फेरी वाले की जान
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र में बारिश के बाद एक पेड़ गिरने से बाइक सवार जाकिर हुसैन की मौत हो गई। वह कपड़ों की फेरी करने के लिए शाहबाद आए थे और लौटते समय पेड़ उनकी बाइक पर गिर पड़ा। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा और परिजनों को सूचना दी।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र में बुधवार शाम बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। बड़ागांव तिराहे के पास सड़क किनारे खड़ा विशालकाय पेड़ अचानक गिरने से उसकी चपेट में आए बाइक सवार फेरी वाले की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी भिजवाया। जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंसारियान निवासी जाकिर हुसैन (45) कपड़ों की फेरी करने के लिए शाहबाद क्षेत्र आए थे। बुधवार शाम फेरी कर वह अपनी विक्की मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बड़ागांव तिराहे से पहले बारिश के कारण कमजोर हुआ एक विशालकाय पेड़ अचानक उनकी बाइक पर गिर पड़ा।
पेड़ के नीचे दबने से जाकिर हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ के नीचे दबे जाकिर हुसैन को बाहर निकलवाया। जिसके बाद शव को सीएचसी लाया गया। वहीं, पुलिस की सूचना पर रोते बिलखते परिजन शाहबाद आने के लिए निकल पड़े।
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