Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: मकान का छज्जा गिरने से पत्नी की मौत, पति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: बसई हरिया वाला में छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि उसके पति गंभीर घायल हो गए। नगीना थाना क्षेत्र के नेमतपुर इशकीपुरा गांव में यह हादसा हुआ। महिला कपड़े धो रही थी और पति छज्जे पर घूम रहे थे। छज्जा अचानक गिरने से महिला मलबे में दब गई।

Moradabad News: मकान का छज्जा गिरने से पत्नी की मौत, पति घायल

Moradabad News: बसई हरिया वाला में मकान का छज्जा गिरने से इसके नीचे कपड़े धो रही महिला की मलबे में दब कर मौत हो गई जबकि छज्जे के ऊपर खड़ा पति गंभीर घायल हो गया। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के नेमतपुर इशकीपुरा गांव निवासी मानसिंह ने बसई हरिया वाला में सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के निकट मकान का निर्माण कराया और छज्जा काफी बड़ा रखवा दिया। मानसिंह के छोटे भाई धर्मेंद्र का परिवार दो दिन पहले यहां किराए पर रहने आया था । सोमवार की सुबह धर्मेंद्र छज्जे के ऊपर टहल रहा था जबकि उसकी पत्नी छज्जे के नीचे बैठी कपड़े धो रही थी।

तभी अचानक सुबह छज्जा जमीन पर आ गिरा और इसके मलबे में दब कर धर्मेंद्र की पत्नी पूजा की मौत हो गई जबकि धर्मेंद्र गंभीर घायल हो गया ,उसकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Bijnor अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।