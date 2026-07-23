Moradabad News: रामगंगा में डूबे दूसरे किशोर का 24 घंटे बाद मिला शव

Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में बुधवार दोपहर में नहाने के दौरान रामगंगा में डूबे दूसरे किशोर का शव पुलिस ने 24 घंटे बाद बरामद कर लिया। पीएसी की फ्लड यूनिट और गोताखोरों ने काफी मशक्कत कर घटना स्थल से करीब 300 मीटर दूर से शव बरामद किया। उसका शव देखते ही परिजन दहाड़ें मारकर रोने लगे। परिवार के लोग बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर चले गए। नदी में डूबे उसके साथी का शव बुधवार को ही मिल गया था। थाना सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक नेता की गली निवासी इसरार टेलर हैं। उनका छोटा बेटा मोहम्मद अरबाज उर्फ अद्दू (13) बुधवार को मोहल्ले के ही फैज(15) पुत्र जहीर आलम और फरदीन के साथ रामगंगा की ओर गए थे।

दोपहर करीब तीन बजे अरबाज उर्फ अद्दू और फैज चक्कर की मिलक श्मशान घाट के पास रामगंगा नदी में नहाने उतर गए। जबकि फरदीन किनारे खड़ा रहा। नहाने के दौरान फैज और अरबाज गहरे पानी में जाकर रामगंगा के तेज बहाव में जाकर डूब गए। सूचना मिलने पर दोनों के परिजन पहुंच गए। थोड़ी देर में ही सिविल लाइंस एसएचओ मनीष सक्सेना, कैंप चौकी प्रभारी मदन कुमार भी पहुंच गए। पुलिस ने गोतखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई तो 20 मिनट बाद ही फैज का शव नदी से बरामद कर लिया था। जबकि अरबाज का पता नहीं चला था। गुरुवार सुबह से पीएसी की फ्लड यूनिट और गोताखोरों ने अरबाज की तलाश में नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोपहर करीब एक बजे उसका शव घटना स्थल से करीब 300 मीटर दूर बरामद कर लिया। जिसके बाद परिजन शव लेकर चले गए। शव देखते ही पिता इरसार, मां शाइस्ता, बड़ा भाई बराज समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल रहा। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि नदी में डूबे दूसरे किशोर का शव बरामद कर लिया है। परिवार वालों ने इत्तेफाकिया घटना बताते हुए पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया।