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Moradabad News: कुंदरकी में 12वीं की छात्रा की बीमारी से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: नगर के मोहल्ला कायस्थान निवासी 16 वर्षीय छात्रा सिमरन का बुधवार को लीवर की बीमारी के चलते निधन हो गया। उसके असमय निधन से परिवार और स्कूल में शोक का माहौल बना। विद्यालय प्रशासन ने श्रद्धांजलि अर्पित की और अवकाश घोषित किया। सिमरन मेधावी और अनुशासित छात्रा थी। उसका अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में किया गया।

Moradabad News: कुंदरकी में 12वीं की छात्रा की बीमारी से मौत

Moradabad News: नगर के मोहल्ला कायस्थान निवासी 16 वर्षीय छात्रा सिमरन का बुधवार को बीमारी के चलते निधन हो गया। छात्रा की असमय मौत से परिवार, स्कूल और मोहल्ले में ग़मगीन माहौल रहा। नगर निवासी हाशिम की पुत्री सिमरन नगर स्थित जेएलएम इंटर कॉलेज में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि वह लीवर की बीमारी से ग्रस्त थी। बीमारी उसकी अंदरूनी ताकत को प्रभावित करती गयी और उपचार के दौरान बुधवार सुबह उसकी मृत्यु हो गयी। छात्रा की मौत की सूचना मिलते ही जेएलएम इंटर कॉलेज में शोक का माहौल छा गया। विद्यालय प्रशासन ने छात्रा की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद शोक स्वरूप विद्यालय में अवकाश घोषित कर सभी विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई। परिजनों और परिचितों के अनुसार सिमरन पढ़ाई में मेधावी, शांत स्वभाव और अनुशासित छात्रा थी। उसकी असमय मृत्यु से शिक्षक, सहपाठी और मोहल्ले के लोग दुख में हैं। सिमरन चार बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उसके निधन से परिजन सदमे में हैं। बुधवार दोपहर नगर के कब्रिस्तान में गमगीन माहौल के बीच उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी।

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