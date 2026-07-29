Moradabad News: कुंदरकी में गृह क्लेश में दिव्यांग युवक ने फांसी लगाकर दी जान

Moradabad News: थाना क्षेत्र के ग्राम सीलपुर में बुधवार सुबह एक दिव्यांग युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा लेकिन परिजनों ने कार्रवाई से इंकार कर दिया। गांव निवासी जमालुद्दीन का 27 वर्षीय पुत्र दिव्यांग नसीम बुधवार सुबह घर के कमरे में फंदे से लटका मिला, जब परिजनों की नजर उस पर पड़ी तो उनकी चीख-निकल गई। सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बताया गया कि नसीम की शादी करीब पांच वर्ष पहले नाजरीन से हुई थी।

दंपति का दो वर्षीय बेटा है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई, जिसके बाद नाजरीन अपने बेटे को लेकर चली गई। बताया गया इसी दौरान दिव्यांग नसीम ने गृह क्लेश की सूचना 112 पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाते हुए नसीम को बुधवार को थाने आने के लिए कहा लेकिन इससे पहले ही बुधवार सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार दिव्यांग नसीम मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार में मातम पसरा है। पत्नी और दो वर्षीय बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भर कार्रवाई की। परिजनों ने कार्रवाई से इनकार कर दिया गया।