Moradabad News: बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहे भाई को चंदौसी में अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत
Moradabad News: चंदौसी में शकील अहमद अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने बाइक से जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शकील परिवार में सबसे छोटा था और उसकी मां तथा परिवार के अन्य सदस्य अब शोक में हैं।
Moradabad News: बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए बाइक से जा रहे भाई को चंदौसी में अज्ञात वाहन में रौंद डाला। इस हादसे में वाहन के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बिलारी के मोहल्ला ठाकुरान जूनियर हाई स्कूल के पास रहने वाले साबिर हुसैन का 25 वर्षीय बेटा शकील अहमद अपनी बहन के रिश्ते के लिए चंदौसी की ओर जा रहा था। चंदौसी में ओरछी चौराहे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला।
वाहन के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। उसकी मौत की खबर परिवार में पहुंची तो घर में मातम छा गया। मृतक चादरों पर छपाई और फेरी का कार्य किया करता था। वह चार बहने तथा दो भाइयों में सबसे छोटा था । शादी के लिए एक बहन रह गई थी, जिसके लिए वह बाइक से रिश्ता देखने के लिए जा रहा था। इसी बीच हादसा हो गया। मृतक के पिता एक होटल पर रोटी बनाने का कार्य करते हैं। युवक की मौत के बाद मां जरीना और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।