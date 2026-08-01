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Moradabad News: बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहे भाई को चंदौसी में अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: चंदौसी में शकील अहमद अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने बाइक से जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शकील परिवार में सबसे छोटा था और उसकी मां तथा परिवार के अन्य सदस्य अब शोक में हैं।

Moradabad News: बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहे भाई को चंदौसी में अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत

Moradabad News: बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए बाइक से जा रहे भाई को चंदौसी में अज्ञात वाहन में रौंद डाला। इस हादसे में वाहन के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बिलारी के मोहल्ला ठाकुरान जूनियर हाई स्कूल के पास रहने वाले साबिर हुसैन का 25 वर्षीय बेटा शकील अहमद अपनी बहन के रिश्ते के लिए चंदौसी की ओर जा रहा था। चंदौसी में ओरछी चौराहे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला।

वाहन के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। उसकी मौत की खबर परिवार में पहुंची तो घर में मातम छा गया। मृतक चादरों पर छपाई और फेरी का कार्य किया करता था। वह चार बहने तथा दो भाइयों में सबसे छोटा था । शादी के लिए एक बहन रह गई थी, जिसके लिए वह बाइक से रिश्ता देखने के लिए जा रहा था। इसी बीच हादसा हो गया। मृतक के पिता एक होटल पर रोटी बनाने का कार्य करते हैं। युवक की मौत के बाद मां जरीना और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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